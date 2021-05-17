В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 432 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. В то же время 1 024 пациента выписаны после завершения лечения.

В сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров Азербайджана говорится, что за прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 10 человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Всего в Азербайджане выявлено 330 701 случай заражения коронавирусом, из этого числа 316 439 человек благополучно прошли лечение, 4 802 пациента клиник скончались. Лечение 9 460 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.