Министр обороны Беларуси Ильхаму Алиеву: «Азербайджан традиционно был нам другом и союзником»

«Добро пожаловать, с приездом. Рад вас видеть. Уверен, что визит будет успешным. Подробно обсудите с коллегой вопросы нашего сотрудничества в военной сфере. По всем направлениям у нас дела идут хорошо. Недавний визит президента Александра Григорьевича Лукашенко еще раз это подтвердил. Мы провели очень обстоятельный разговор и широкие переговоры по очень обширной повестке двусторонних отношений, в том числе обсуждали вопросы военно-технического сотрудничества между нашими странами, которое уже имеет давнюю историю, и нацелены продолжать сотрудничество в этом направлении и также по всем другим направлениям. Потому что сегодня Беларусь и Азербайджан демонстрируют высокий уровень взаимодействия, сотрудничества.

Я пригласил белорусские компании к участию в восстановлении освобожденных территорий. Я вам покажу попозже фотографии с этих территорий, которые наглядно свидетельствуют о том уровне вандализма и разрушений, которым наша земля подверглась на протяжении около 30 лет оккупации. И насколько я знаю, уже есть интерес к участию в этих вопросах. Также в ближайшее время делегация под руководством министра сельского хозяйства Азербайджана посетит Беларусь в рамках договоренностей, которые были достигнуты в рамках визита Президента. Ну и по всем другим направлениям будем и дальше активно сотрудничать и поддерживать друг друга.

Сотрудничество в военной, военно-технической сфере между нашими странами, как я сказал, имеет уже давнюю историю и очень хорошие результаты. Так что уверен, что ваши дискуссии, обмен мнениями с коллегами будут полезными в деле дальнейшего развития взаимодействия в этой сфере», - сказал президент Азербайджана.

В свою очередь, министр обороны Беларуси Виктор Хренин отметил, что обмен визитами на высоком уровне всегда говорит о том, что между странами хорошее и прекрасное взаимодействие и сотрудничество.

«Как говорит глава нашего государства, Азербайджан в лице Беларуси нашел надежную опору в Центральной Европе, а Беларусь в лице Азербайджана – надежных друзей на Кавказе. Как Президент оценивает, у нас блестящее сотрудничество. И я скажу, он очень этим гордится. Азербайджан традиционно был нам другом и союзником, всегда играл важную роль как в региональном, так и на международном политическом поприще. Хочется высказать слова благодарности Вам лично от нас за поддержку на мировых площадках, политическую поддержку, прежде всего, Республики Беларусь.

Также мы приветствуем, господин Президент, те договоренности, которых Вы достигли по прекращению военных действий в зоне Нагорного Карабаха. Мы просто уверены, что под Вашим мудрым руководством это станет хорошим фундаментом для дальнейшего развития данного региона и укрепления мира на Вашей земле», - сказал белорусский министр.