П о случаю 25-летия Национального паралимпийского комитета состоялось вручение медалей лицам, награжденным за заслуги в развитии спорта в Азербайджане.

Как сообщили haqqın.az в пресс-службе министерства, в своем выступлении министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев заявил, что создание паралимпийского движения в Азербайджане связано с именем общенационального лидера Гейдара Алиева, в феврале 1996 года по его указанию был создан Национальный паралимпийский комитет. Впервые комитет принял участие в X летних Паралимпийских играх в Атланте в 1996 году.

С.Бабаев отметил, что Паралимпийский спортивный комплекс, построенный в Сумгаите, стал первым в СНГ и соответстует международным стандартам.

Министр уточнил, что благодаря особой заботе и поддержке президента Ильхама Алиева азербайджанский спорт, в том числе паралимпийское движение в нашей стране, добились больших успехов. С.Бабаев рассказал о достижениях Паралимпийского комитета, который в настоящее время объединяет сотни спортсменов.

Он отметил, что на сегодняшний день нашими паралимпийцами завоевано 38 олимпийских медалей, семеро стали чемпионами Паралимпиады, из них двое - двукратные.

Министр заявил, что награждение сотрудников Национального паралимпийского комитета по случаю 25-летия НПК является очередным проявлением высокого внимания и заботы президента Ильхама Алиева о паралимпийцах.

С.Бабаев выразил уверенность, что на предстоящих летних Олимпийских играх в Токио, как и все наши спортсмены, паралимпийцы одержат новые победы.

Президент Национального паралимпийского комитета Ильгар Рагимов рассказал о пути развития комитета за последние 25 лет. Он отметил высокое внимание и заботу, оказываемую президентом Ильхамом Алиевым для развития паралимпийского движения в Азербайджане и достижения исторических успехов.

Затем лицам, награжденным главой государства за заслуги в развитии азербайджанского спорта, были вручены ордена и медали.