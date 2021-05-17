Экс-депутат Джейхун Османлы показал Испанидаду «Хары Бюльбюль» наше поле зрения
12 мая в городе Шуша, объявленном 7 мая 2021 года распоряжением президента Азербайджана, культурной столицей страны и Кавказской консерваторией, состоялось торжественное открытие музыкального фестиваля "Хары Бюльбюль".
В церемонии открытия фестиваля, организованного Фондом Гейдара Алиева, приняли участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, их дочери Лейла и Арзу Алиевы. Выступая на церемонии, президент Ильхам Алиев еще раз поздравил азербайджанский народ с открытием этого знакового для всего азербайджанского народа фестиваля, а также с освобождением наших земель от оккупации в результате 44-дневной войны.
Фестиваль стал поистине грандиозным праздником музыки и продолжился выступлениями известных мастеров азербайджанской национальной музыки, а также фольклорных коллективов народов и этнических групп, проживающих в Азербайджане.
В мероприятии приняли участие представители творческой интеллигенции Азербайджана, писатели, композиторы, известные представители СМИ, журналисты, а также военнослужащие доблестной азербайджанской армии, проходящие службу в Шуше.
В связи с этим событием соучредитель Зеленого движения Азербайджана, доктор философии по экономике, политолог Джейхун Османлы дал интервью испанской прессе, отметив заслуги президента Ильхама Алиева, по указу и при поддержке которого состоялся этот исторический и знаменательный день. Он также подчеркнул, что фестиваль «Хары Бюльбюль» по праву занял свое почётное место в списке самых значимых мероприятий, проведенных в колыбели культуры всего кавказского региона – городе Шуша, объявленном культурной столицей Азербайджана. Изумительной красоты Джыдырдюзю, раскинувшись на отвесном склоне Кавказских гор, подчеркнул масштабность проведения этого замечательного праздника музыки.
Углубляясь в историю возникновения международного фестиваля «Хары Бюльбюль», Джейхун Османлы поведал иностранным журналистам, что фестиваль был учреждён в связи со 100-летием известного азербайджанского певца Сеида Шушинского и проводился с 1989 года. Он также отметил, что ежегодно в мае на фестиваль съезжались представители музыкального мира, солисты и коллективы из многих стран, в том числе из Японии, США, Турции, Германии, Израиля, Италии, Испании, Австрии, Афганистана и бывших советских республик, что сделало фестиваль значимым событием в международном аспекте.
Однако после падения советского режима в 1991 году, в результате незаконных притязаний на нашу землю со стороны Армении разгорелся нагорно-карабахский конфликт, вскоре превратившийся в кровопролитную войну между двумя странами Южного Кавказа. Таким образом, 8 мая 1992 года, после незаконной оккупации города Шуша армянскими вооруженными силами, проведение фестиваля «Хары Бюльбюль» оказалось невозможным.
Политолог Джейхун Османлы также отметил, что последний фестиваль «Хары Бюльбюль» состоялся в Шуше в начале мая 1992 года, буквально за несколько дней до незаконного захвата города армянскими оккупантами.
Спустя 28 лет, в ходе 44-дневной войны, получившей название Отечественной, доблестная армия Азербайджана освободила захваченные земли Азербайджана. 8 ноября - день освобождения Шуши - был провозглашён Днем великой Победы азербайджанской армии в священной для всего народа войне за целостность и независимость Азербайджана. «Плененный соловей» вновь обрёл свободу, здесь будут проводиться широкомасштабные культурные мероприятия, дни национальной культуры и поэзии, в частности, Дни поэзии Вагифа и музыкальный фестиваль «Хары Бюльбюль».
Джейхун Османлы также подчеркнул, что в первый день фестиваля, организованного Фондом Гейдара Алиева, на тему «Мультикультурализм в азербайджанской музыке» было представлено музыкальное творчество разных народов, проживающих в Азербайджане, исполнены как народные песни, так и классическая музыка.
По словам политолога, музыкальные коллективы и исполнители различных национальностей, веками живущие в разных регионах страны, независимо от национальности и вероисповедания, передали идею, что у всех есть одна родина, каждый гражданин живет и творит для этой земли.
«Наряду с бесчисленными объектами исторического и культурного наследия всех освобожденных территорий Азербайджана, культурное наследие Шуши является яркой жемчужиной многовековой богатой культуры Азербайджана, его архитектурного и градостроительного искусства, по праву считается одним из незаменимых примеров всемирного культурного наследия. Хотя армянские вандалы серьезно повредили многие из этих памятников за время 30-летней оккупации, они не смогли стереть дух азербайджанского народа и культуры из Шуши», - сказал Джейхун Османлы в интервью.
«Принимая во внимание историческую ценность и значимость города как перекрёстка древней культуры мусульманского и христианского миров, в целях восстановления его исторического облика и возвращения былой славы, город Шуша распоряжением главы государства был объявлен культурной столицей Азербайджана. Отмечу и тот факт, что названия многих городов мира отождествляются с названиями проводимых там фестивалей. В этой связи музыкальный фестиваль «Хары Бюльбюль» стал культурным событием, привлекшим внимание многих деятелей культуры».
В завершение интервью политолог Джейхун Османлы повторил для испаноязычной общественности слова президента Ильхама Алиева из выступления на фестивале: «44-дневная война привела к полной победе Азербайджана. Азербайджан одержал полную победу, изгнал захватчиков с земель древнего Азербайджана и водрузил азербайджанский флаг на всех освобожденных землях. 44-дневная война – это наша славная история. Отечественная война еще раз показала, что все народы Азербайджана живут в условиях дружбы, братства и солидарности. 44-дневная война продемонстрировала всему миру, что в нашей стране есть национальное единство и национальная солидарность!»
Примечание: политолог Джейхун Османлы - депутат Милли Меджлиса 4-го созыва, является соучредителем многих ведущих молодежных организаций Азербайджана, таких как IRELI и ASAIF. Представлен в различных структурах Совета Европы, Парламентской ассамблеи Avronest, Всемирного банка и Международного валютного фонда. Создав движение Зеленых, он также внедряет и продвигает такие проекты, как «Зеленая энергия» и «Зеленая экономика» в Азербайджане. Джейхун Османлы - аналитик и эксперт по международным отношениям. Его статьи регулярно публикуются в мировых СМИ.
Ссылки на статьи, опубликованные в связи с фестивалем «Хары Бюльбюль»:
Испания
https://columnacero.com/internacional/60764/jeyhun-osmanli-xaribulbul-ha-vuelto-a-la-libertad
https://es.horrapress.eu/archivos/2134
Мексика
https://expresionmexico.com/2021/05/14/jeyhun-osmanli-xaribulbul-recupero-su-libertad/
http://www.mipuntodevista.com.mx/jeyhun-osmanli-xaribulbul-recupero-su-libertad/
http://www.clubjuridico.com/jeyhun-osmanli-xaribulbul-recupero-su-libertad/
США
https://cmatibaut.medium.com/jeyhun-osmanli-xaribülbül-ha-vuelto-a-la-libertad-f5791022a1de
Парагвай
http://innova.news/jeyhun-osmanli-xaribulbul-recupero-libertad/
Бразилия
https://espacocaspio.com.br/2021/05/16/jeyhun-osmanli-xaribulbul-recuperou-sua-liberdade/
Колумбия
https://valorescristianos.co/jeyhun-osmanli-xaribulbul-recupero-su-libertad-con-condiciones-de-amistad-hermandad-y-solidaridad/
Коста-Рика
https://informativojbs.com/jeyhun-osmanli-xaribulbul-recupero-su-libertad/
Гватемала
https://panoramanoticias.com/2021/05/17/jeyhun-osmanli-xaribulbul-recupero-su-libertad/
Аргентина
https://www.vocesele.com/jeyhun-osmanli-xaribulbul-recupero-su-libertad/