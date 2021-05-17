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12 мая в городе Шуша, объявленном 7 мая 2021 года распоряжением президента Азербайджана, культурной столицей страны и Кавказской консерваторией, состоялось торжественное открытие музыкального фестиваля "Хары Бюльбюль". В церемонии открытия фестиваля, организованного Фондом Гейдара Алиева, приняли участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, их дочери Лейла и Арзу Алиевы. Выступая на церемонии, президент Ильхам Алиев еще раз поздравил азербайджанский народ с открытием этого знакового для всего азербайджанского народа фестиваля, а также с освобождением наших земель от оккупации в результате 44-дневной войны.

Фестиваль стал поистине грандиозным праздником музыки и продолжился выступлениями известных мастеров азербайджанской национальной музыки, а также фольклорных коллективов народов и этнических групп, проживающих в Азербайджане. В мероприятии приняли участие представители творческой интеллигенции Азербайджана, писатели, композиторы, известные представители СМИ, журналисты, а также военнослужащие доблестной азербайджанской армии, проходящие службу в Шуше. В связи с этим событием соучредитель Зеленого движения Азербайджана, доктор философии по экономике, политолог Джейхун Османлы дал интервью испанской прессе, отметив заслуги президента Ильхама Алиева, по указу и при поддержке которого состоялся этот исторический и знаменательный день. Он также подчеркнул, что фестиваль «Хары Бюльбюль» по праву занял свое почётное место в списке самых значимых мероприятий, проведенных в колыбели культуры всего кавказского региона – городе Шуша, объявленном культурной столицей Азербайджана. Изумительной красоты Джыдырдюзю, раскинувшись на отвесном склоне Кавказских гор, подчеркнул масштабность проведения этого замечательного праздника музыки. Углубляясь в историю возникновения международного фестиваля «Хары Бюльбюль», Джейхун Османлы поведал иностранным журналистам, что фестиваль был учреждён в связи со 100-летием известного азербайджанского певца Сеида Шушинского и проводился с 1989 года. Он также отметил, что ежегодно в мае на фестиваль съезжались представители музыкального мира, солисты и коллективы из многих стран, в том числе из Японии, США, Турции, Германии, Израиля, Италии, Испании, Австрии, Афганистана и бывших советских республик, что сделало фестиваль значимым событием в международном аспекте. Однако после падения советского режима в 1991 году, в результате незаконных притязаний на нашу землю со стороны Армении разгорелся нагорно-карабахский конфликт, вскоре превратившийся в кровопролитную войну между двумя странами Южного Кавказа. Таким образом, 8 мая 1992 года, после незаконной оккупации города Шуша армянскими вооруженными силами, проведение фестиваля «Хары Бюльбюль» оказалось невозможным.