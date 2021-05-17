Сингапур предупреждает: индийский штамм опасен для детей!

Именно потому в этой стране большинство школ будут закрыты для очного обучения, сообщило Reuters. Все гимназии и средние школы до конца семестра — 28 мая — перейдут на дистанционное обучение.

Власти Сингапура, который пандемия не обошла стороной, но где опасная болезнь была с самого начала «укрощена» жесткими мерами правительства и дисциплиной местных жителей, в воскресенье предупредили, что новый вариант коронавируса, появившийся в Индии, обозначаемый B.1.617, особенно опасен для детей.

- Некоторые из этих мутаций вируса настолько заразны, что прежде всего атакуют маленьких детей, - так обосновал решение правительства министр образования Чан Чун Синг. Министр также предупредил, что ни один ребенок, который имел контакты с вирусом, тем не менее, не заболел серьезно. Некоторые дети, по его словам, имели легкие симптомы Covid-19.

Поводом для беспокойства властей стало то, что в воскресенье были выявлены 38 локальных очагов заболевания коронавирусом в Сингапуре. Это самое большое число с середины сентября прошлого года. По данным властей, источник заражения 17 из них не установлен. Среди этих 38 случаев — четверо детей.

Министр здоровья Сингапура Онг Йе Кунг отметил, что новый, индийский, штамм Covid-19 чаще всего, чем предыдущие варианты этой инфекции, атакует детей. Однако он так и не назвал число заболевших детей.

Министр образования Чан Чун Синг, в свою очередь, сказал, что заметный рост количества заболеваний заставит сингапурцев «значительно уменьшить свою мобильность и число контактов в ближайшие дни».

До сих пор в Сингапуре было зафиксировано всего более 61,5 тысячи случаев заболевания Covid-19. Причем большая часть очагов в 2020 году была обнаружена в местах проживания иностранных работников, то есть гастарбайтеров. Число же летальных случаев в этой небольшой стране Юго-Восточной Азии остается на уровне 31 пациента, что является одним из самых низких в мире.

В мире ежедневно тратится более 7 миллиардов долларов на общественное здравоохранение. Точная же цифра, сколько финансов каждый день вкладывается в борьбу с пандемией, неизвестна. Понятно только, что немало, а если иметь в виду производство вакцин против коронавируса, то, несомненно, это тоже сотни миллионов. Но надо напомнить, что фармацевтические монстры сейчас, в самое «горячее» время, зарабатывают на препаратах против Covid-19, и эта прибыль составляет тоже астрономическую сумму.

Не забудем при этом, что расходы на вооружение на нашей планете составляют свыше 2 миллиардов долларов в день. Население Земли стремительно растет и приближается вплотную к 8 миллиардам.

И пандемия может показаться неким наказанием человечеству за варварское пользование недрами и другими природными ресурсами, загрязнение окружающей среды, за гонку вооружений и другие грехи против природы.