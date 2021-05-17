Австралия останется закрытой до следующего года

В то же время отрасли, наиболее затронутые пандемией и несущие убытки, а это туризм, гражданская авиация, отели, рестораны, требуют быстрейшего открытия страны.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что все еще нельзя позволить жителям Австралии, даже полностью вакцинированным, безопасно и свободно путешествовать за границу. Об этом сообщило Reuters.

- Я понимаю, что все хотят вернуться к тому, как было раньше. А реальность такова, что пандемия в этом году хуже, чем была год назад, - сказал Моррисон журналистам.

Премьер Австралии подчеркнул, что какие-либо планы более широкого открытия границ перед полностью привитыми людьми будут реализованы только тогда, когда это можно будет сделать безопасно.

Правительство Австралии, между тем, планирует открыть страну полностью в середине 2022 года, даже несмотря на то, что оно же предполагает вакцинировать от Covid-19 почти все население страны (26 миллионов человек) до конца текущего года.

Авиационная отрасль, туристическая сфера и учебные заведения призывают правительство, чтобы оно ускорило планы открытия границ.

- Мы не можем всегда быть с Covid-19 на расстоянии. Пусть даже заболеем, но не попадем в больницу. Некоторые могут умереть, но их будет меньше, чем в случаях гриппа, - сказала руководитель авиалиний Virgin Australia Джейн Хрдлицка.

Премьер Скотт Моррисон назвал ее слова «лишенными чувств».

Напомним, Австралия закрыла свои границы в марте 2020 года. До сих пор здесь отмечено около 30 тысяч случаев заболевания коронавирусом, 910 человек умерли с диагнозом этой болезни. За последние сутки коронавирусом на Зеленом континенте заболели 5 человек.

На сегодня в Австралии вакцинированы свыше 3 миллионов жителей страны.