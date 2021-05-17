Мать зарезанного студента из Азербайджана требует смерти убийце

Убийца нанес более 20 ударов ножом в разные части тела юноши, мечтавшего стать врачом. Символично, что преступление было совершено в День России.

Трагедия случилась в июне прошлого года, когда волгоградец Виталий Васильев на почве национальной ненависти зверски убил азербайджанского студента Волгоградского государственного медицинского университета Тимура Гаврилова.

Органы правопорядка задержали преступника спустя неделю, уже в Смоленской области. Оттуда он надеялся сбежать в Украину. В пресс-службе следственного управления по Волгоградской области сообщили, что при обыске были обнаружены холостые патроны, переделанный под стрельбу боевыми патронами карабин светозвукового действия.

Арсенал 22-летний убийца хранил в гараже двоюродного брата и взял с него слово, что при необходимости тот не проболтается и спрячет боеприпасы и карабин.

После убийства азербайджанца тот так и сделал — спрятал в выкопанном тайнике, который потом был обнаружен правоохранителями.

Двоюродный брат Васильева чистосердечно признал свою вину и заключил досудебное соглашение со следствием, отделавшись штрафом в 10 тысяч рублей.

Судебное заседание, не раз переносившееся в течение почти полугода, продолжилось 18 мая. На процесс приехала мать убитого азербайджанского студента-первокурсника 50-летняя Ирина Гаврилова, чтобы, по ее словам, «посмотреть в глаза убийце».

Она сразу после трагедии заявила, что будет требовать смертной казни для убийцы ее сына. Как она сама сказала, «око за око, зуб за зуб», назвав его «фашистом и шакалом».

Убийца в роковой июньский день выследил 17-летнего студента, напал на него, прижав лицом к дереву, и нанес многочисленные ножевые ранения, от которых юноша скончался на месте. Затем преступник сбежал, что зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Васильев, уже признавшийся в преступлении, обвиняется по нескольким статьям — в убийстве, в незаконном приобретении и хранении оружия и переделке ствола под боевые патроны. Резонансное дело, заведенное по этим фактам, составило 12 увесистых томов. Поначалу убийца пытался строить из себя сумасшедшего, говорил, что «слышит голоса». Но после экспертизы, под давлением представленных доказательств, на дополнительном допросе вынужден был сознаться.

Пропитанный националистическими идеями Васильев, скорее всего, получит большой срок. Каким он выйдет из заключения, никто не знает.

Но Тимура его безутешной матери уже не вернуть...