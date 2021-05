Спрогнозирована неизбежная ледниковая катастрофа

Ученые Германии и Великобритании предсказали, что в будущем тающие гренландские ледники пройдут точку невозврата, после которой дестабилизация ледяного щита на острове станет неизбежной. О катастрофической ситуации, вызванной глобальным потеплением, сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.