Тер-Петросян и его партия примут участие во внеочередных выборах в Армении
Первый президент Армении Левон Тер-Петросян и Армянский национальный конгресс примут участие во внеочередных выборах. Об этом сообщается на сайте ilur.am.
Соответствующее решение было принято сегодня на заседании совета правления партии.
Экс-президент Армении возглавит список кандидатов АНК, а избирательным штабом будет руководить зампредседателя партии Левон Зурабян.
"Народу предлагается выбор между властью, провалившей управление страной, и силами, которые стремятся к восстановлению грабительской криминально-олигархической системы. Большинство людей не видит будущего при таком раскладе. В Армении должны снова победить рациональная политическая мысль, смелость и честность с собственным народом. Только так можно встать на путь прогресса", - говорится в заявлении партии.
Внеочередные выборы в Национальное собрание Армении состоятся 20 июня. Соответствующий указ подписал 10 мая президент Армен Саркисян.