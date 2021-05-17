В поступившем в редакцию haqqin.az сообщении отмечается, что на основании поступившей в Государственный таможенный комитет 30 марта 2021 года информации о выдвижении незаконных требований с допущением проволочек при таможенном оформлении в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре были проведены предварительное расследование и совместные оперативно-розыскные мероприятия.

В ходе проведенных оперативно-следственных мероприятий были установлены обоснованные подозрения в том, что начальник отдела специальных таможенных процедур Бакинского главного таможенного управления Айдын Эйлазов, главные инспекторы отдела таможенных процедур и платежей Эльмар Мирзоев и Эмин Халилов, работающий инспектором на таможенном посту İpək Yolu Мирага Агаев, а также директор ООО Global Broker Джейхун Шабанов вымогали денежные средства в виде взятки взамен на ускорение вывода импортированных товаров из таможенного органа, создание условий для вывода товаров из-под таможенного надзора без уплаты в бюджет средств, надлежащих к уплате.

В связи с этим в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре было возбуждено уголовное дело по статье 311.3.2 (повторное получение взятки).

На основании собранных доказательств Эльмар Мирзоев, Эмин Халилов, Мирага Агаев, Джейхун Шабанов и Айдын Эйлазов были задержаны в качестве подозреваемых.

В настоящее время ведется следствие.

О ходе следствия общественности будет предоставлена дополнительная информация.