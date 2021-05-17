Сахиба Гафарова посетила памятник Низами Гянджеви в Риме

Находящаяся в Италии с официальным визитом делегация азербайджанского парламента под руководством Председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой 18-го мая посетила памятник гениальному азербайджанскому поэту и мыслителю Низами Гянджеви в знаменитом парке «Вилла Боргезе» в Риме, сообщает haqqin.az.

Напомним, что данный памятник установлен в исполнение указа Президента Азербайджанской Республики «О проведении 870-летнего юбилея гениального поэта и мыслителя Азербайджана Низами Гянджеви» от 23-го декабря 2011-го года. В силу того же указа, открытие этого памятника состоялось в апреле 2012-го года при поддержке Фонда Гейдара Алиева в рамках серии мероприятий, посвящённых юбилею Низами Гянджеви.