Материалы, собранные в связи с выявлением Агентством продовольственной безопасности грубых нарушений в ходе проверок в Хачмазской центральной районной больнице (ЦРБ) и Сиязаньском лечебно-диагностическом центре, направлены в Генеральную прокуратуру Азербайджана.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в результате проверок, проведенных АПБА в Хачмазской ЦРБ, было установлено, что в этой больнице пациентам предоставляют некачественную пищу, выявлены факты присвоения этих продовольственных товаров и другие нарушения.

В результате изучения материалов, собранных Генеральной прокуратурой, по факту возбуждено уголовное дело, материалы уголовного дела отправлены для проведения следствия в прокуратуру Хачмазского района.

Кроме того, по факту обнаружения аналогичных нарушений АПБА в ходе проверок в Сиязаньском лечебно-диагностическом центре в прокуратуре Сиязаньского района проводится расследование.