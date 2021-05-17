В России педофил изнасиловал первоклассницу на улице

В Сочи педофил изнасиловал первоклассницу на улице, когда она возвращалась из школы домой. Об этом сообщает «Лента.ру».

Пострадавшая рассказала, что мужчина начал следить за ней еще в автобусе и напал, когда она вышла. На остановке злоумышленник ударил девочку, взял на руки и побежал, после чего совершил изнасилование на улице Лысая Гора.

Ребенок в состоянии шока находится в больнице. У нее сотрясение мозга и повреждение половых органов. Оперативники по камерам наблюдения ищут преступника.