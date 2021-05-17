Возвращение территорий с древними албанскими христианскими святынями, какие-то вкрапления более современных армянских памятников, культовые центры горских евреев, села русских староверов, святилища зороастрийцев - все это с одной стороны, живёт собственной жизнью, а с другой - должно быть охвачено государственной политикой по охране и развитию этих разных фрагментов большой азербайджанской мозаики.

Недавняя поездка Ильхама Алиева с семьёй по культовым христианским местам азербайджанского государства (селения удин в Габалинском районе) актуализирует тему прикладного применения принципов межэтнической и религиозной толерантности в новых социально-экономических условиях.

С одной стороны, политика "нулевого уровня" этнических конфликтов дала свои плоды. Гармоничная культурная мозаика Азербайджана сформировалась как ежедневный, бытовой опыт, не одного десятилетия. Понимание того, что гражданин Азербайджана, это более чем национальное понятие, окончательно сформировалось. Не случайно, что среди азербайджанцев, воевавших в последнюю войну, достаточно часто попадаются славянские фамилии и лица. Это показательный срез молодой части общества. Естественно, были падения и отходы от этой практики в период кризиса государственности и острых фаз карабах ского конфликта. Но в целом, историческая атмосфера содружества разных народов в азербайджанском пространстве вошла в привычное русло.

Сейчас наступает момент, когда эта практика должна расширяться и пониматься глубже, чем поверхностный этно-культурный "аттракцион" для туристов или сугубо внешнеполитическая риторика. Что присуще многим странам мира, делающим ставку на мультикультурные факторы своей истории.

Азербайджану требуется иное. А именно, интеллектуальное и "знающее" общество, формирующее свое будущее не просто на принципах абстрактной толерантности, а на принципах содружества консервативных традиций. В этом его отличие от западного понимания культурного "котла", где многосоставность понимается как усреднение и подчинение общему знаменателю, то есть как игра на понижение, отсюда все глубже конфликт между элитарным и массовым. Элитарное подчиняется и растворяется в общем потоке не рождая новых высоких образцов.

Возможно, это выход для больших стран в ситуации наплыва мигрантов и беженцев. Но это не вариант для Азербайджана, которому необходимо качественное умножение наиболее высоких ценностей материальных и духовных от разных культур, реализовавшихся здесь.

Что для этого нужно, помимо ставки на систему образования и укрепления базовых традиций?

Понятных рецептов для будущего нет.

Многое было сделано для нахождения организационных форм - опоры и наведения мостов с главными христианскими центрами - диалог с Ватиканом, сотрудничество с РПЦ в деле проведения двух межрелигиозных саммитов (первый был в Баку в 2009 году).