США обвинили Россию в «незаконных морских претензиях» в Арктике

Госсекретарь США Энтони Блинкен раскритиковал действия России в арктическом регионе, назвав их «незаконными морскими претензиями», и призвал Москву избегать милитаризации Арктики.

Как передает Reuters, по словам Блинкена, Штаты возмущены требованиями, предъявляемыми Россией для прохода иностранных военных кораблей по Северному морскому пути. Так, государствам необходимо заранее уведомлять Москву о проходе по российской части Арктики. Тех, кто попытается сделать это без официального разрешения, может ждать арест или даже уничтожение судна, указал госсекретарь.

«Мы видели, как Россия выдвигала незаконные морские претензии, в частности, ее регулирование иностранных судов, следующих транзитом по Северному морскому пути, что несовместимо с международным правом. Схема регулирования, предложенная Россией, не учитывает должным образом права и свободу судоходства в территориальных водах и исключительной экономической зоне», — заявил Блинкен, добавив, что Вашингтон обеспокоен тем, что усиление милитаризации может привести к серьезным проблемам.