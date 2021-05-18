Россия призвала к скорейшему прекращению боевых действий в Газе

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов провел переговоры с членом Политбюро Народного фронта освобождения Палестины Махером Тахером, в ходе которых подчеркнул необходимость безотлагательного прекращения любых боевых действий в секторе Газа.

"С российской стороны была подчеркнута необходимость безотлагательного прекращения любых боевых действий и недопущения дальнейшей деградации гуманитарной ситуации в секторе Газа", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, российская сторона отметила важность активизации консолидированных усилий участников ближневосточного "квартета" международных посредников по налаживанию палестино-израильских переговоров на известной международно-правовой основе.