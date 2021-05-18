Как передает haqin.az, поприветствовав гостей, Манлио Ди Стефано выразил надежду, что официальный визит азербайджанской делегации в Италию будет успешным, и, вспомнив свой последний визит в Азербайджан, отметил, что уехал из страны с хорошими впечатлениями.

В ходе официального визита в Италию спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с государственным секретарем Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии, сопредседателем Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Италией Манлио Ди Стефано.

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова поблагодарила за теплый прием и сообщила, что официальный визит состоялся по приглашению спикера Сената Италии Марии Элизабетты Альберти-Казеллати.

В своем выступлении Сахиба Гафарова довела до внимания участников встречи, что отношения между Азербайджаном и Италией находятся на высоком уровне, отметив при этом, что официальные визиты Президента Италии Серджио Маттареллы в Азербайджан в 2018 году и Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Италию в 2020 году внесли большой вклад в развитие двусторонних отношений.

Коснувшись развития культурных связей, Сахиба Гафарова отметила проекты, реализуемые в Италии по инициативе Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева, посла доброй воли ЮНЕСКО и ICESCO Мехрибан Алиевой. Было отмечено, что подобные проекты служат дальнейшему углублению отношений между двумя странами и народами.

Также в рамках визита председатель Милли Меджлиса встретилась 18 мая с председателем Сената Италии Марией Элизабеттой Альберти Казеллати.

Приветствуя председателя Милли Меджлиса Сахибу Гафарову и делегацию, председатель Сената Италии отметила заинтересованность Италии в развитии отношений с Азербайджаном. Напомнив о своем визите в Баку в 2018 году, Казеллати выразила удовлетворение высоким уровнем межправительственных и межпарламентских отношений между двумя странами. Она особо подчеркнула, что, несмотря на опасные последствия пандемии COVID-19 в мире, итало-азербайджанские отношения продолжаются на высоком уровне.

Итальянский спикер выразила удовлетворение в связи с установлением в регионе мира, отметила стабильное и устойчивое развитие Азербайджана. Она особо оценила достижения, достигнутые в сфере экономики.

Подчеркнув важность проектов, осуществляемых Азербайджаном, в частности TAP, Казеллати расценила этот проект как дверь в Европу. Председатель Сената отметила, что несмотря на то, что Азербайджан является страной, богатой нефтью и газом, экономика развивается в диверсифицированной форме и еще раз стала свидетелем этого во время визита в Азербайджан в 2018 году.