Азербайджан прошел в финал «Евровидения-2021»
Сегодня в Роттердаме (Нидерланды) состоялся первый полуфинал песенного конкурса «Евровидение-2021». Как сообщает haqqin.az, представительница Азербайджана Самира Эфенди с песней «Мата Хари» прошла в финал конкурса.
Авторами представленной песни являются Эми Ван дер Вел, Джош Эрл и Люк Ван Бирс из Нидерландов.
В первом полуфинале конкурса наряду с нашей страной выступили Литва, Словения, Россия, Швеция, Австралия, Северная Македония, Ирландия, Кипр, Норвегия, Хорватия, Бельгия, Израиль, Румыния, Украина и Мальта.
В финал прошли Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия и Украина.
Отметим, что второй полуфинал конкурса состоится 20 мая, а финал - 22 мая.
Напомним, что 65-й по счету песенный конкурс «Евровидение» был отложен в прошлом году из-за пандемии.