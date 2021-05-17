Житель Геранбоя умышленно сбил водителя, задавившего насмерть его отца

В Геранбое в деревне Гушчулар автомобиль марки Mercedes сбил идущего по обочине Муталлима Салманова, сообщает АПА.

Согласно информации, пожилой мужчина погиб на месте. После ДТП сын М.Салманова на принадлежащем его знакомому автомобиле ВАЗ 2106 сбил водителя Mercedes Бахруза Нагиева и его отца – Нагиева Али Мамед оглу 1959 года рождения.

Сын же погибшего М.Салманова получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

В настоящее время на место происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов.

По факту проводится расследование.