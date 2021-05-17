По инициативе Фонда поддержки азербайджанской диаспоры и Фонда YAŞAT 25 мая будет организован благотворительный марафон YAŞAT для поддержки семей шехидов и раненых в ходе Отечественной войны.

Марафон будет транслироваться по телеканалу AzTV и начнется в 21:00.

Это будет первый благотворительный марафон в истории азербайджанской диаспоры. Будут организованы прямые включения с участием известных людей, а также наших соотечественников, проживающих в различных странах мира. Будут выступления членов семей шехидов, героев Отечественной войны и ветеранов.

Сегодня известные на весь мир азербайджанцы призывают сограждан принять участие в марафоне. Среди них и полковник-лейтенант Государственной пограничной службы, вице-президент Федерации борьбы Азербайджана, известный тренер по вольной борьбе Фирдовси Умудов.

«Под руководством нашего Верховного главнокомандующего в 44-дневной Отечественной войне мы одержали историческую победу! Наши шехиды и гази с оружием и флагом Азербайджана в руках освободили оккупированные земли. Давайте и мы будем солидарны и присоединимся к марафону YAŞAT, чтобы поддержать семьи шехидов и наших героев», - заявил Фирдовси Умудов.