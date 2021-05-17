В Турции ликвидировали особо опасного террориста ПКК

Один из двух террористов ПКК, недавно нейтрализованных на юго-востоке Турции, числился в так называемой “красной категории” разыскиваемых преступников МВД республики. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на заявление ведомства.

Согласно сообщению, Айдын Шимшек, известный под кодовым позывным Агит Бисмил, несет ответственность за ранение и убийство множества мирных жителей с 2018 года. За помощь в его поимке было назначено вознаграждение в размере до 10 миллионов турецких лир (1,2 миллиона долларов).

Согласно информации, террористы были ликвидированы в районе Личе провинции Диярбакыр в ходе спецоперации, проведенной на основе данных, предоставленных Национальной разведывательной организацией Турции (MIT).

Список разыскиваемых террористов МВД Турции разделен на пять категорий с цветовой кодировкой: красный - самый разыскиваемый, за ним следуют синий, зеленый, оранжевый и серый.