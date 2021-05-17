Цена биткоина за сутки снизилась на 10%

Стоимость биткоина на утро среды опустилась до $40 701. Об этом свидетельствуют данные сервиса CoinDesk.

Ранее цена биткоина впервые почти за три месяца упала ниже $45 тыс. после того, как основатель американского производителя автомобилей Tesla Илон Маск не исключил вероятности того, что компания может продать или уже продала свои биткоин-активы.

Маск согласился с комментарием одного из пользователей в Twitter относительно того, что в следующем квартале держатели биткоинов будут разочарованы, когда узнают, что Tesla отказалась от оставшихся у нее биткоин-активов (их стоимость ранее оценивалась в $1,5 млрд).