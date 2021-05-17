В Канаде испытывают первую растительную COVID-вакцину

В Канаде ученые создали вакцину от коронавируса, состоящую из вирусоподобных частиц растительного происхождения. Препарат уже прошел первую фазу клинических испытаний, сообщает Nature Medicine.

Отмечается, что группа канадских ученых в области молекулярной биологии разработала первую вакцину против коронавирусной болезни, которая производится с помощью генно-модифицированных растений. По информации издания, созданное исследователями медицинское средство представляет собой набор из вирусоподобных частиц, которые состоят из фрагментов оболочки коронавируса.

Эффективность препарата проверили на группе из 200 добровольцев в возрасте от 18 до 49 лет в Монреале и Квебеке.

Результаты исследования показали, что вакцина не вызывала серьезных побочных эффектов, кроме усталости у одного из участников исследования. Ее эффективность будет выясняться на следующих этапах испытаний.