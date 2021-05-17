Google анонсировала появление новых полезных функций

Американская компания Google провела конференцию для разработчиков, в ходе которой было анонсировано несколько новых функций, касающихся конфиденциальности пользователей. Об этом сообщил Engadget со ссылкой на Прайм.

Одна из этих функций — это возможность быстро стереть недавние поисковые запросы. Пользователю нужно будет нажать на значок профиля, чтобы получить доступ к команде удалить последние 15 минут истории поиска.

Помимо этого, в сервисе Google Photo появится возможность создавать защищенные паролем папки. Изображения, скрытые в них, не будут видны в галерее и в общих альбомах. Сначала функция появится на смартфонах Google Pixel, а затем на других устройствах, работающих на операционной системе Android.

Также в Google Maps при просмотре карт можно будет отключить историю местоположений.

«Мы никогда никому не продаем вашу личную информацию, — сказал старший вице-президент Google Джен Фицпатрик. — Это просто запрещено».

О том, когда же новые функции сервисов Google будут доступны пользователям, пока не упоминается.