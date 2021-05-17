В освобожденном селе Агдама обнаружили 800 кг конопли
Сотрудники Агдамского районного отдела полиции продолжают оперативно-розыскные и контрольно-профилактические мероприятия на территории района, сообщили в бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана.
Согласно сообщению, в результате проведенных мероприятий на территории освобожденного от оккупации села Джинли были обнаружены дикорастущие наркосодержащие растения.
Сотрудники районного отдела полиции изъяли и сожгли 1 200 кустов дикорастущей конопли общим весом 800 килограммов.