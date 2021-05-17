Дорожная полиция обратилась к водителям

Как сообщили в Управлении, в связи с приближением летнего сезона граждане направляются из столицы в регионы. И потому наблюдается увеличение потока транспорта как из столицы в регионы, так и в обратном направлении.

«В ходе анализа дорожно-транспортных происшествий, произошедших в последнее время на дорогах, установлено, что во многих случаях водители, не соблюдая режима сна и отдыха в течение дня, управляют транспортными средствами уставшими, что приводит к авариям с тяжелыми последствиями. Главное управление Государственной дорожной полиции призывает водителей не садиться за руль в сонном, уставшем состоянии, совершать остановки на короткое время после каждых 2-3 часов непрерывного движения, а также строго соблюдать скоростной режим на дорогах», - говорится в обращении.

Также дорожная полиция предупреждает, что длительное, непрерывное управление транспортным средством без соблюдения режима отдыха представляет потенциальную опасность как для самих водителей, так и для находящихся пассажиров и других участников движения.