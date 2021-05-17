Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 10:54

Американские эксперты пытались прогнозировать, каким будет первый серьезный тест для президента Джо Байдена во внешней политике. Санкционный конфликт с Россией? Но это слишком вязкая тема. Торговые войны с главным конкурентом - Китаем? Но это занятие на десятилетия. Сирия? Но там вроде бы ничто не предвещает быстрых перемен, тем более в интересах США. Возвращение к ядерной сделке с Ираном? Да, конечно, но и там, если прогресс будет достигнут, то ближе к концу первой половины президентского срока Байдена.

Первым испытанием для Байдена оказался масштабный конфликт между Израилем и палестинцами. И здесь для него не только не оказалось никаких простых решений, само успешное участие президента поставлено под вопрос. Как пишет The Washington Post, «разговор США с Израилем меняется независимо от позиции самого Байдена». Сейчас администрация Белого дома подвергается обстрелам как справа, так и слева. Бывший госсекретарь Майк Помпео обвиняет Байдена в том, что тот «оказался не готов к эскалации между Израилем и палестинцами» и «не занял позицию безоговорочной поддержки Израиля перед лицом террористических ракетных атак». Но похоже, что Байдена сейчас больше беспокоит нарастающая критика со стороны левых, так называемых «прогрессистов», которые разочарованы неспособностью надавить на Израиль с тем, чтобы тот «прекратил геноцид против палестинцев». В этом стане находятся высокоинтеллектуальные «прогрессивные» академики, активисты многочисленных правозащитных организаций, влиятельные мусульмано-американские группы, а также значительная часть конгрессменов и сенаторов. Среди них, разумеется, известный защитник демократического социализма, чуть было не удостоенный номинации от Демократической партии на президентских выборах Берни Сандерс. Он опубликовал в газете New York Times статью в разделе «Мнения», в которой написал, что, конечно «ничто не оправдывает атаки, совершаемые ХАМАС, но Израиль остается единственной суверенной властью на этой земле, и вместо того, чтобы утверждать там мир и равноправие, он устанавливает там неравноправие и антидемократический контроль».

И ладно бы, если бы вокруг израильско-палестинского конфликта в Конгрессе США велись лишь теоретические споры. На кону вопрос о выделении Нетаньяху высокоточного оружия на 735 миллионов. Однако судьба этих поставок, как предполагает CNN, зависнет на Капитолийском холме именно из-за отчаянного сопротивления левых и поддерживающих их центристов. Грегори Миикс из Нью-Йорка, председатель комитета по иностранным делам палаты представителей, собирается послать в Белый дом письмо, в котором он и его коллеги призовут к отсрочке оружейной сделки с Израилем. Позиции в Конгрессе, может быть, впервые с момента инаугурации Байдена, разделились не по партийным линиям между республиканцами и демократами, а внутри самой Демократической партии. Значительная часть демократов в последнее время дрейфует отнюдь не в сторону Израиля, главного стратегического союзника США в регионе. И она будет блокировать любую помощь США этой стране до тех пор, пока не наступит прекращение огня - главное требование, которое выдвигают «прогрессисты». Байден не может игнорировать голоса тех групп избирателей, которые привели его к власти. Политологи предупреждали, что с ними хозяин Белого дома не может не считаться. И в этом смысле его израильская стратегия более шатка, чем у предшественника Дональда Трампа, лучшего друга Биби, как называют в Израиле премьера Нетаньяху. Трампу не нужно было оглядываться на свои группы поддержки, они были и остаются рьяными сторонниками Израиля. А сейчас позиция республиканцев лишь еще больше радикализировалась. И если раньше многие из них допускали существование двух государств – Израиля и Палестины, то сейчас палестинцы такого права лишились. О том, что Байден уязвим, говорят и первые полосы главных продемократических газет США - Washington Post и New York Times. На них, конечно, присутствуют яркие фотографии фейерверка над Израилем, когда его защитный барьер «Железный купол» эффективно перехватывает самодельные ракеты хамасовцев, которые летят куда попало. Но все без исключения репортажи начинаются с перечисления того, сколько еще мирных жителей сектора Газа погибло от рук израильских военных. И лишь потом, во второй половине репортажей, для баланса дается короткая сводка жертв со стороны израильтян. И тут же фотографии прокатившихся по крупнейшим городам Америки массовых демонстраций поддержки «справедливой борьбы палестинского народа» и осуждения «варварских действий Израиля».