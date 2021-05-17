США получат новую гиперзвуковую ракету
Американские военные раскрыли данные новой гиперзвуковой ракеты дальнего радиуса действия, сообщает издание Popular Mechanics.
Новое «гиперзвуковое оружие дальнего радиуса действия» (LRHW) обладает дальностью эффективного поражения целей почти в 2800 километров. Испытания нового ракетного комплекса пройдут в 2023 году, это будет самоходная установка на грузовом шасси.
LRHW могут быть размещены как в Европе, где новое оружие будет представлять угрозу России, так и на Тихом океане — на Тайване и Филиппинах, а также в Южной Корее и Японии. Размещенные в этих странах, батареи LRHW будут угрожать Китаю и Дальнему Востоку России.