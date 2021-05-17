Аяз Муталибов: «Гарагель - исконная азербайджанская земля»

С первых лет независимости озеро Гарагель находилось под контролем Азербайджана. Об этом в интервью азербайджанским журналистам заявил экс-президент Азербайджана Аяз Муталибов.

«Расположенный на границе между Горусом и Лачином Гарагель является исконной азербайджанской землей», - заявил политик, который до марта 1992 года был президентом страны.

Муталибов отметил, что исконной азербайджанской землей является не только Гарагель, но и Зангезур с Иреванским ханством.

«Армяне, как всегда, выдвигают ложные претензии. Не только Гарагель, но и Зангезур с Иреваном азербайджанские. Просто по некоторым причинам мы потеряли эти территории», - сказал Аяз Муталибов.