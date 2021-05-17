Военные специалисты прогнозируют, что активность боевых действий в ближайшее время будет возрастать – и это вполне очевидно, поскольку Талибану необходимо закрепить свои успехи. Число афганских районов, контролируемых и оспариваемых талибами, с начала 2018 года почти удвоилось, и сегодня они полностью контролируют пятую часть Афганистана и частично – ещё 53% территории страны.

Кроме того, афганская война – это война в том числе и за весьма ограниченные ресурсы. И кому удастся до вывода войск США и НАТО подмять их под себя побольше – тот и будет диктовать условия мира. Вашингтон оказался в довольно пикантной ситуации. Два десятилетия войны с Талибаном завершаются тем же, с чего и начали – у талибов есть все шансы прийти к власти.

Но, как представляется, администрацию США это теперь не слишком беспокоит. Во-первых, вопреки существующим мнениям, у них остаётся достаточно инструментов контроля над ситуацией и возможности корректировать её в нужную Штатам сторону. Это и коррумпированные элиты Кабула, и продажные местные военные лорды, меняющие флаг в зависимости от того, какой сейчас лучше оплачивается, и многое другое.

Но главное, во-вторых, в том, что нынешний Талибан – совсем не тот, с которым американцы начинали воевать два десятилетия назад. Лидеры того, «старого», Талибана выбиты беспилотниками и точечными ликвидациями. А те, кто пришёл им на смену, — это уже Талибан 2.0. Сохранивший внешние атрибуты, лозунги и призывы, но кардинально перестроившийся внутренне.

Проще говоря – вставший на путь бизнеса. Два десятилетия пить из отравленного источника – никому на пользу не пойдёт. А ведь с начала 2010-х талибы уже вовсю участвовали в коррупционных схемах «освоения» американской помощи реконструкции Афганистана. Доходило до курьёзного – созданные талибами компании… перевозили и сопровождали военные грузы армии США. И ведь без происшествий и потерь доводили их до места назначения.

«Винтовка рождает власть, власть рождает деньги». Талибан почувствовал вкус этих денег – и это изменило его кардинально. Доля в предприятиях в иностранных инвестиционных проектах, их защита и физическая охрана – то, к чему сейчас стремится это движение. Что делает его договороспособным и вполне устраивает США.