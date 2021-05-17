Америка оставляет Афганистан Талибану. «Проблемы индейцев шерифа не волнуют» новый поворот
Боевые действия между талибами и афганскими правительственными силами возобновились, положив конец трехдневному прекращению огня, согласованному враждующими сторонами в ознаменование Ураза байрам.
Военные специалисты прогнозируют, что активность боевых действий в ближайшее время будет возрастать – и это вполне очевидно, поскольку Талибану необходимо закрепить свои успехи. Число афганских районов, контролируемых и оспариваемых талибами, с начала 2018 года почти удвоилось, и сегодня они полностью контролируют пятую часть Афганистана и частично – ещё 53% территории страны.
Кроме того, афганская война – это война в том числе и за весьма ограниченные ресурсы. И кому удастся до вывода войск США и НАТО подмять их под себя побольше – тот и будет диктовать условия мира. Вашингтон оказался в довольно пикантной ситуации. Два десятилетия войны с Талибаном завершаются тем же, с чего и начали – у талибов есть все шансы прийти к власти.
Но, как представляется, администрацию США это теперь не слишком беспокоит. Во-первых, вопреки существующим мнениям, у них остаётся достаточно инструментов контроля над ситуацией и возможности корректировать её в нужную Штатам сторону. Это и коррумпированные элиты Кабула, и продажные местные военные лорды, меняющие флаг в зависимости от того, какой сейчас лучше оплачивается, и многое другое.
Но главное, во-вторых, в том, что нынешний Талибан – совсем не тот, с которым американцы начинали воевать два десятилетия назад. Лидеры того, «старого», Талибана выбиты беспилотниками и точечными ликвидациями. А те, кто пришёл им на смену, — это уже Талибан 2.0. Сохранивший внешние атрибуты, лозунги и призывы, но кардинально перестроившийся внутренне.
Проще говоря – вставший на путь бизнеса. Два десятилетия пить из отравленного источника – никому на пользу не пойдёт. А ведь с начала 2010-х талибы уже вовсю участвовали в коррупционных схемах «освоения» американской помощи реконструкции Афганистана. Доходило до курьёзного – созданные талибами компании… перевозили и сопровождали военные грузы армии США. И ведь без происшествий и потерь доводили их до места назначения.
«Винтовка рождает власть, власть рождает деньги». Талибан почувствовал вкус этих денег – и это изменило его кардинально. Доля в предприятиях в иностранных инвестиционных проектах, их защита и физическая охрана – то, к чему сейчас стремится это движение. Что делает его договороспособным и вполне устраивает США.
А то, как к этому относится официальный Кабул, которого пугает перспектива того, что придётся делиться и долями в прибыли, и доходами от наркоторговли – в Америке мало кого беспокоит. «Проблемы индейцев шерифа не волнуют» - времена изменились, принципы остались те же, что и столетия назад.
К тому же, при всех разногласиях, есть то, что Талибан и официальный Кабул объединяет. И там, и там сходятся в одном – филиалам «Исламского государства» и других группировок экстремистского толка на земле Афганистана места нет. И это также увеличивает шансы на то, что внутриафганский мирный процесс будет запущен. Ничто так не объединяет, как наличие общего врага, которого необходимо вырезать.
К тому же, что кабульские элиты, что группировки в руководстве Талибана понимают одну очевидную вещь. Америка-то уходит, но заинтересованность других государств – Китая, Турции, Пакистана, Ирана, Узбекистана и Индии – в Афганистане остаётся. Более того, со временем будет только нарастать. А Пекин, Анкара и Ташкент – это, в первую очередь, инвестиции и инвесторы. Которым нужно дать «хорошую картинку» возможного партнёрства.
Восток, а уж тем более Афганистан – дело тонкое. В любой момент непримиримые противники здесь могут внезапно объединиться, как только почувствуют, что им это выгодно. Пролитая с двух сторон кровь препятствием для этого не станет. В конце концов, зарезать партнёра можно и позже…