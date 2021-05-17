Kapital Bank представил специальный филиал для малого и среднего бизнеса

Kapital Bank, имеющий самую большую филиальную сеть среди банков страны, впервые в Азербайджане открыл специальный филиал с новой концепцией для малых и средних предпринимателей – «Центр МСБ». Новый филиал, расположенный по адресу: город Баку, Наримановский район, улица Гасана Алиева 143 (на пересечении с улицей Ахмеда Раджабли), предназначен в основном для предпринимателей и обладает всеми необходимыми условиями для предоставления им качественных и комфортных услуг.

«Центр МСБ», который будет оказывать все виды банковских услуг малому и среднему бизнесу, отличается от других филиалов рядом особенностей. В новом филиале предприниматели смогут получить консультацию по банковским услугам, открыть счет, подать заявку на продукты финансирования, назначить персонального менеджера, а также воспользоваться продуктами и операциями, предназначенными для руководителей и учредителей компаний. Кроме того, для удобства клиентов в филиале имеются специальные комнаты для встреч.

В новом филиале также создана четвертая по счету круглосуточная зона самообслуживания банка, как в филиалах «Меркез», «Бакиханов» и «Хатаи». Доступ в зону возможен с помощью предварительно взятой на учет специальной карты, поддерживающей технологию NFC. Там установлены банкомат и платежный терминал, с помощью которых клиенты смогут выполнять операции по внесению и снятию средств.

«Kapital Bank придает большое значение развитию малого и среднего предпринимательства. В настоящее время в ряде наших филиалов имеются специальные отделы для предпринимателей и юридических лиц. В новом «Центре МСБ» предприниматели смогут воспользоваться банковскими услугами более удобно и быстро. Надеюсь, что наш новый офис придется по душе предпринимателям», – заявил Фарид Хидаятзаде, Главный директор по корпоративным продажам Kapital Bank.

Следует отметить, что бизнес-центры Kapital Bank для клиентов сектора МСП функционируют в филиалах «Хатаи», «Сабаил», «Насими», «Гянджлик», «Ясамал», «Меркез», «28 Мая», а также в филиале «Тиджарет», расположенном в ТЦ «Садарак». В них, наряду со специальным отделом обслуживания клиентов МСП, есть и клиентские менеджеры. Они дают предпринимателям подробную информацию об услугах банка, принимают заявки на кредит, банковские гарантии, овердрафт, факторинг и другие продукты, предоставляют финансовую консультацию и прочие услуги для продвижения бизнеса. Клиентом Kapital Bank можно стать, пройдя регистрацию по ссылке: https://onb-cb.kapitalbank.az/auth/login.