В небольшом немецком городе Шпенге, расположенном в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия, в ходе ремонта плитки на тротуарах строители обнаружили туннель, ведущий к местному отделению банка, сообщает Spiegel.

Ремонт плитки начался из-за того, что в прошлую пятницу, 14 мая, покрытие тротуара просело. Изначально рабочие предположили, что это случилось из-за прорыва водопровода. Раскопав плитку, рабочие обнаружили туннель длиной почти восемь метров и диаметром около метра, который ведет к местному отделению банка Volksbank.

«Обычно такое можно увидеть только по телевизору. Это безумие. Возможно, преступники намеревались спокойно добраться до банка в Троицын день», — рассказал сотрудник банка Фолькер Штайн.

В воскресенье, 23 мая, католики и протестанты будут отмечать религиозный праздник — Троицын день. Банки и другие финансовые учреждение не будут работать в этот день. Подкоп берет начало в трансформаторной будке поблизости. На месте происшествия работает полиция, создатели подкопа объявлены в розыск.