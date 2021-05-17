Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана продолжает выполнять возложенные на него задачи, в том числе по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, сообщили haqqin.az в министерстве.

На основании звонков, поступивших на горячую линию «112» МЧС, соответствующие структуры министерства за минувшие сутки провели аварийно-спасательные операции по 42 случаям возникновения пожаров, четырем случаям нахождения человека в беспомощном состоянии, одной транспортной аварии и одной попытке самоубийства. В результате принятых срочных и неотложных мер обеспечено оперативное тушение пожаров, спасены жизни людей.

В целом за минувшие сутки спасены пять человек, в том числе один человек, бросившийся в море с целью совершения суицида, один человек, пострадавший в результате столкновения двух грузовых автомобилей Shacman, обнаружено тело еще одного человека.