БТА подготовило новые предложения: на некоторых дорогах будет снижена скорость движения

Повышение уровня безопасности дорожного движения в Баку постоянно находится в центре внимания государства. Цель состоит в том, чтобы сохранить комфорт и здоровье граждан, сводя к минимуму количество дорожно-транспортных происшествий, сообщили haqqin.az в пресс-службе БТА.

Учитывая приоритеты государства в области безопасности дорожного движения, а также глобальные вызовы безопасности дорожного движения ООН, подготовлены предложения по снижению ограничения скорости на некоторых улицах и проспектах Баку.

Согласно предложению, ограничение скорости планируется снизить на автодорогах Ходжасан, Бибиэйбат, Зых, Загульба, Внешняя кольцевая дорога-1, шоссе Баку - Шемаха, а также на проспектах Гейдара Алиева, Зии Буниятова, Микаила Усейнова, 8 Ноября и Бабека. Предложение направлено в соответствующее государственное учреждение для согласования.

Отметим, что на указанных дорогах наиболее часто регистрируются аварии с участием транспорта и пешеходов. Со снижением допустимого ограничения скорости снизится количество дорожно-транспортных происшествий, а также риск гибели и травм участников движения.