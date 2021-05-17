Массовая драка между таджиками и киргизами в Москве

Граждане Киргизии и Таджикистана подрались в ночь на 19 мая в кафе на юго-западе Москвы. В результате инцидента шесть человек получили травмы и попали в больницу, сообщает Интерфакс.

«Драка произошла на проспекте Вернадского. В ней участвовали 15 граждан обеих стран. Конфликт разгорелся в кафе национальной кухни на почве личной неприязни и носит бытовой характер», — уточнил источник агентства, добавив, что некоторых из участников драки могут депортировать за грубое нарушение миграционного законодательства.

В московском управлении МВД подтвердили факт произошедшего. В пресс-службе ведомства рассказали, что для разбирательства в отделение полиции были доставлены девять граждан. Двух из них привлекли к административной ответственности за нарушение режима пребывания в России. Еще семерых — за мелкое хулиганство.