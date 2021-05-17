В Физули задержали пытавшихся проникнуть на освобожденные территории

Сотрудники Физулинского районного отдела полиции задержали шесть человек, которые пытались проникнуть на освобожденную территорию района, сообщили haqqin.az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД.

17 мая около 17:00 при попытке незаконно проехать на освобожденные от оккупации территории сотрудниками районного отдела полиции на территории села Алыханлы Физулинского района был задержан водитель автомобиля марки «Тойота».

Водитель автомобиля, житель Сумгаита Э.Гасымов и пять пассажиров были доставлены в Физулинский РОП.

В отношении них составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных проступках, приняты меры административного взыскания.