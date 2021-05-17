Синоптики о погоде на завтра
Завтра, 20 мая, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается погода без осадков, порывистый северо-западный ветер днем сменится северо-восточным, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.
Температура воздуха на Апшероне составит ночью 15-19, днем 26-31, в Баку ночью 17-19, днем 27-29 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится с 759 до 762 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 40-45%.
Завтра в ряде горных районов Азербайджана ожидаются кратковременные грозовые дожди, на остальной территории прогнозируется погода без осадков, утром местами туман, умеренный западный ветер. Температура воздуха составит ночью 15-20, днем 31-36, в горах ночью 10-15, днем 20-25 градусов тепла.
Согласно медико-метеорологическому прогнозу, днем 20 мая на Апшероне ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.