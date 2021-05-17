Очередной успех лаборатории АИПБ

Регулярно проводятся мероприятия по укреплению материально-технической базы, а также модернизации лабораторий, функционирующих при Азербайджанском институте пищевой безопасности (АИПБ).

Лаборатории, действующие при АИПБ, участвуют в международных испытаниях межлабораторной компетентности с целью обеспечения надежности результатов испытаний, а также повышения компетентности персонала.

20 апреля 2021 года Центральная ветеринарная лаборатория была вовлечена в международную проверку компетентности в рамках программы, организованной британской компанией Vetgas, по «Катаральной лихорадке крупного рогатого скота» (Bluetongue disease). Центральная ветеринарная лаборатория АИПБ получила успешный результат в тесте компетентности с участием зарубежных лабораторий.

Следует отметить, что на сегодняшний день испытательная лаборатория приняла участие в международных «Межлабораторных сравнительных испытаниях» (Proficiency Tests), организованных Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) и британской компанией Vetgas, по различным заболеваниям и показала успешные результаты среди нескольких зарубежных лабораторий.