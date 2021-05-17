Немецкий министр подала в отставку из-за плагиата

Министр по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодёжи Германии Франциска Гифай (СДПГ) подала заявление об отставке в связи со скандалом вокруг своей ученой степени, полученной ранее в Свободном университете (FU) Берлина, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Focus.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что специальная комиссия университета высказалась за лишение министра ученой степени.

Известно, что специальная комиссия Свободного университета представила президиуму свое решение 5 мая, официальной информации о содержании этого документа нет. Однако сообщалось, что министру предоставлено четыре недели для встречного заявления. Университет отказывается от комментариев прессе до принятия окончательного решения.

Ранее Гифай заявила, что готова оставить пост министра по делам семьи в случае, если ее степень будет дезавуирована. Свободный университет Берлина начал в 2019 году проверку ее научной работы, которая была посвящена политике Еврокомиссии в отношении гражданского общества. В октябре 2019 года было принято решение, что работа, несмотря на установленные недостатки, является академическим достижением Гифай.