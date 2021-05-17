Айдын Керимов, автор haqqin.az 13:56

Объединенные Арабские Эмираты потребовали от ХАМАС прекратить обстреливать Израиль ракетами, угрожая в противном случае оставить сектор Газа без финансовой поддержки. В заявлении Эмиратов многое, если не всё, не то, чем кажется. «Мы выступаем за права палестинцев и осуждаем действия Израиля» - с одной стороны. «Если ХАМАС не возьмет обязательства по поддержанию полного мира, то обречет жителей сектора Газа на страдания и тяжелое существование. Лидеры Газы обязаны понять, что своими действиями причиняют ущерб, прежде всего своему населению» - с другой.

Игнорировать требования улицы, традиционно настроенной антиизраильски, для правящих в Заливе элит невозможно. Но и пойти у неё на поводу, однозначно встать на сторону палестинцев тоже из области фантастики. Ненаучной. Более того, совершенно нельзя допустить, чтобы Анкара и ХАМАС перехватили палестинскую повестку и стали монопольными её глашатаями – вот что сейчас в первую очередь беспокоит не только Абу-Даби, но и Эр-Рияд. Благодаря эскалации ХАМАС фактически размазывает своих более умеренных политических оппонентов из ФАТХ и других фракций по стенке, уничтожая их рейтинги и поднимая своё знамя, преподнося свои действия как самоотверженную борьбу за права всего палестинского населения. Это не так, игра ХАМАС глубже и, простите уж за откровенность, подлее – но они сумели развернуть ситуацию себе на пользу, чего никто, по большому счёту, не ожидал. Секретом Полишинеля является то, что ХАМАС и ФАТХ сделали из противостояния с Израилем рабочую и прибыльную машину по собственному обогащению. И каждый раз от этого противостояния Палестина теряла, а не приобретала. Но проблема как раз и заключается в том, что и еврейское государство, и арабские страны, заинтересованные в нормализации с ним отношений, игнорировали тот очевидный факт, что ХАМАС имеет значительную поддержку среди палестинцев. А значит, при грамотном использовании медийных ресурсов вполне способен манипулировать международным общественным мнением. Цинично, агрессивно – но достаточно эффективно.

«Мир и взаимовыгодное сотрудничество, отказ от старых претензий и новые подходы – вот что нужно для урегулирования арабо-израильского конфликта, для установления мира на Ближнем Востоке», - говорят наиболее здравомыслящие представители правящих арабских элит. «Ха-ха-ха, - отвечают им лидеры ХАМАС, для которых мир означает финансовое оскудение. – Сейчас мы вам покажем такое, чего вы ещё не видели, и потому вы всё равно будете нам платить». После чего ракеты летят в сторону Тель-Авива, Хайфы и Эйлата, Ашкелона и Беэр-Шевы. На что ЦАХАЛ отвечает аналогичными мерами. Замкнутый круг. И на самом пике конфликта «израильские источники утверждают, что Израиль и ХАМАС готовятся к предстоящим переговорам о прекращении огня», передают турецкие журналисты. А кто-то ожидал другого? Кто-то ещё верит в идеалы солидарности с многострадальным палестинским народом? И в то, что для определённых кругов в Израиле и самой Палестине конфликт является способом достижения узкокорыстных политических интересов? Арабская солидарность в отношении Палестины нуждается в переформатировании. Столь же радикальном, как и «Авраамовы соглашения». С одной стороны, спекуляциям ХАМАС на крови палестинцев должен быть положен конец. С другой – нынешние власти Израиля должны быть призваны к ответственному поведению. И этот призыв просто обязан быть, как предлагает Анкара, подкреплён конкретными шагами. Нет, не военными, поскольку это невозможно. Но хотя бы консолидированной позицией. В отношении политических спекулянтов ХАМАС. В отношении тех израильских политиков, которые реализуют в данном конфликте свои эгоистические задачи, надеясь, что «война всё спишет».