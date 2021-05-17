Генпрокуратура, МВД и ГПС об инциденте на азербайджано-иранской границе

В Следственном управлении Генеральной прокуратуры продолжается расследование по уголовному делу, возбужденному по соответствующим статьям УК Азербайджана в связи с инцидентом, произошедшим 15 мая на территории службы пограничного отряда «Гёйтепе» пограничных войск ГПС, когда трое неизвестных лиц во время незаконного пересечения государственной границы Азербайджанской Республики вне контрольно-пропускных пунктов не подчинились законным требованиям сотрудников Госпогранслужбы, открыли по ним огонь из огнестрельного оружия, в результате чего погибли двое военнослужащих. Об этом говорится в поступившей в haqqin.az совместной информации Генпрокуратуры, МВД и ГПС.

Сообщается, что в ходе следствия в качестве обвиняемого был привлечен один из участников преступления - гражданин Ирана Гасанали Берги, в отношении него согласно решению суда избрана мера пресечения в виде ареста.

«Сегодня, около 10:00, в результате операции, проведенной сотрудниками внутренних войск МВД и ГПС, было установлено, что один из участников преступления - гражданин Исламской Республики Иран Агаи Аллахбехш Багыш оглу скрывался на территории Ярдымлинского района, он отказался сдаться и оказал вооруженное сопротивление, вследствие чего был обезврежен нашими военнослужащими с применением оружия.

При осмотре места происшествия сотрудники прокуратуры обнаружили и изъяли автомат «АК 74», его комплектующие – магазин с 20 патронами, гильзы к автомату и другие представляющие важность для дела вещественные доказательства, была назначена судебно-медицинская экспертиза тела Аллахбехша Агаи», - говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры, МВД и ГПС.