Депутат Рази Нуруллаев: «Военная прокуратура и военные суды допускают множество ошибок»

«Военные суды в Азербайджане выносят большое количество ошибочных решений. Военная прокуратура допускает множество следственных ошибок, и от этого страдает все общество. Мы получаем сотни писем». Об этом, как сообщает haqqin.az, заявил председатель партии Национального фронта Азербайджана, депутат Рази Нуруллаев.

«Я принял жителя села Чахырлы Имишлинского района Назира Искендерова, его супругу и сына. Другой их сын, Шамиль Искендеров, в настоящее время находится под арестом. Подготовительное заседание суда по его делу назначено на 21 мая. Инцидент произошел во время 44-дневной войны. По рассказам, молодой человек в целях самообороны открыл огонь, но случайно ранил сослуживца. Слава Богу, тот выжил и не имеет жалоб.