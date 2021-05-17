Депутат Рази Нуруллаев: «Военная прокуратура и военные суды допускают множество ошибок»
«Военные суды в Азербайджане выносят большое количество ошибочных решений. Военная прокуратура допускает множество следственных ошибок, и от этого страдает все общество. Мы получаем сотни писем». Об этом, как сообщает haqqin.az, заявил председатель партии Национального фронта Азербайджана, депутат Рази Нуруллаев.
«Я принял жителя села Чахырлы Имишлинского района Назира Искендерова, его супругу и сына. Другой их сын, Шамиль Искендеров, в настоящее время находится под арестом. Подготовительное заседание суда по его делу назначено на 21 мая. Инцидент произошел во время 44-дневной войны. По рассказам, молодой человек в целях самообороны открыл огонь, но случайно ранил сослуживца. Слава Богу, тот выжил и не имеет жалоб.
Рази Нуруллаев также отметил, что общался по этому вопросу с несколькими депутатами, и «многие из них недовольны».
«Я надеюсь, что вскоре, во время утверждения новых судей в Милли Меджлисе, депутаты выступят с объективными оценками. Это наш долг - утверждать или не утверждать. И наш долг - поднять парламент до этого уровня. Для этого есть условия и возможности. Как депутаты мы должны быть более открытыми и чувствительными. Нужно озвучивать правду с трибуны и мы это сделаем», - сказал депутат.