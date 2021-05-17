Испания вышлет тысячи прорвавшихся в страну мигрантов

Власти сообщили, что система депортации налажена — поток людей не прекращается круглые сутки. Чтобы гарантировать безопасность, в Сеуту — территорию Испании на северном побережье Африки — дополнительно отправили несколько сотен полицейских, на место происшествия приехал председатель испанского правительства Педро Санчес.

Испания выслала из страны более половины из восьми тысяч нелегальных мигрантов, прорвавшихся в страну из Марокко двумя днями ранее. Об этом сообщается в трансляции издания El Periodico.

«Мы восстановим порядок в городе и вдоль наших границ так быстро, как только сможем», — заявил Санчес на публичном выступлении перед тем, как выехать в Мелилью, другой анклав Испании, расположенный в 400 километрах к востоку на том же побережье. Мелилья также подверглась наплыву мигрантов.

О том, что в испанские автономные территории на марокканском берегу хлынули тысячи мигрантов, стало известно днем ранее. Это произошло на фоне разногласия между правительствами Испании и Марокко: марокканская сторона оказалась недовольна тем, что Мадрид впустил к себе для лечения лидера сепаратистской группировки, выступающей за отделение от Марокко территорий Западной Сахары, и ослабила пограничный контроль.

Марокканские власти также отозвали из Мадрида своего посла. Массовую волну мигрантов в испанском правительстве назвали «атакой на границы», а Санчес отменил запланированный визит на парижский саммит, посвященный финансированию африканских стран.