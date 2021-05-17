Число пользователей Nar 4G в регионах возросло

Благодаря особому вниманию мобильного оператора к регионам, количество пользователей 4G в регионах в первом квартале 2021 года увеличилось на 42%. На прирост повлияло увеличение количества базовых станций Nar в регионах, обновление центров продаж и обслуживания, доступность тарифов и пакетов, а также доступность и удобство получения абонентских услуг посредством приложения «Nar+».

Оператор мобильной связи, который всегда стремится удовлетворить потребности своих клиентов, в первом квартале 2021 года установил в регионах около 30 новых базовых станций.

Наряду с Баку улучшение сети в регионах еще больше увеличило использование абонентами Nar бесперебойного и высокоскоростного интернета.

Сегодня Nar предоставляет более 2,3 миллиона своих абонентов услуги высокого качества благодаря обширной сети, состоящей из более 8740 базовых станций и охватывающей 90% территории страны