Подросток угрожал взорвать гимназию в Казани

Подросток агрессивно вёл себя в казанской гимназии №40 из-за замечаний учителя по поводу электронной сигареты, угрожал взрывом, школу пришлось проверять, сообщили РИА Новости в мэрии города.

"Сегодня ученик гимназии №40 пришел на урок с электронной сигаретой. Неоднократные замечания учителя игнорировал. После того, как учитель забрала электронную сигарету, стал вести себя агрессивно, в том числе кричать: "Я вас всех взорву", - сказал собеседник агентства.

По его информации, школу проверили, никаких опасных предметов не обнаружили. Учебный процесс продолжается.