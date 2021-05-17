Нетаньяху: Израиль пытается положить конец боевым действиям в Газе
Израиль предпринимает попытки положить конец боевым действиям в секторе Газа. Об этом заявил в среду премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.
"Израиль пытается достичь состояния сдерживания контролирующей Газу палестинской группировки ХАМАС и тем самым положить конец боевым действиям", - приводит слова премьера газета Times of Israel.
Вместе с тем, по словам Нетаньяху, его страна не исключает и "другие варианты" развития событий.