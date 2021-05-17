И, наконец, главное: этот документ показывает масштаб предательства Армении своего военно-политического союзника России. Политикой сближения с Североатлантическим альянсом Армения демонстрирует свою решимость вовлечь НАТО и западные силы в качестве гаранта системы региональной безопасности, тем самым ущемляя стратегические интересы стратегического партнера Азербайджана – России.

В распоряжении редакции haqqin.az оказался оригинальный текст обращения представительства Армении в НАТО. Сразу отметим, что этот текст полон клеветнических выпадов в адрес Азербайджана, руководства нашей страны и лично президента Ильхама Алиева. Подобный тон документа можно трактовать исключительно в психологической плоскости и искать его первопричины в той тяжелой душевной травме, которую армянскому обществу нанесло сокрушительное поражение во Второй Карабах ской войне.

Как уже сообщал haqqin.az со ссылкой на источники в штаб-квартире Североатлантического альянса, правительство Армении через свое представительство в НАТО обратилось в канцелярию генсека этой организации и представительства всех входящих в военно-политический блок стран с просьбой о вмешательстве в ситуацию, сложившуюся на армяно-азербайджанской границе в районе Зангезура. Как уже отмечалось нами, Армения представила правомерный и неизбежный процесс делимитации и демаркации госграницы после завершения карабах ской войны как нарушение неприкосновенности территориальной целостности своего государства.

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Представительство Республики Армения при НАТО свидетельствует свое уважение Канцелярии Генерального секретаря НАТО и постоянным представительствам всех стран-членов НАТО, и в связи с вопиющим посягательством Азербайджана на суверенитет и территориальную целостность Республики Армения имеет честь сообщить следующее:

12 мая 2021 года несколько подразделений вооруженных сил Азербайджана, явно нарушая международное право, проникли на приграничную территорию Сюникской области Армении в районе Сев Лич («Черное озеро»), гор Большой Ишханасар и Тзгук. Продвинувшись на 3-4 км, азербайджанские вооруженные силы попытались закрепить новые позиции на суверенной территории Армении. При этом азербайджанская сторона выдвинула войска с тыла, сосредоточив их на территории Черного озера и других близлежащих высотах. Кроме того, 13 мая 2021 года вооруженные силы Азербайджана решили выдвинуть вперед свои позиции в приграничных Сисианском и Варденисском районах Армении.

Эти вопиющие провокации происходят в контексте широкомасштабных военных учений с участием около 15 тысяч военнослужащих, которые Азербайджан собирается провести 16-20 мая 2021 года без предварительного уведомления и в соответствии с установившейся практикой нарушения им Венского документа 2011 года.

Указанные нарушения последовали за незаконными требованиями о создании так называемого «коридора», связывающего Азербайджан с Нахчываном через территорию Сюникской области Армении, которые были озвучены президентом Азербайджана 20 апреля 2021 года, когда он открыто угрожал применить силу против территориальной целостности Республики Армения.

Эти угрозы и действия против территориальной целостности Республики Армения также являются прямым следствием отсутствия адекватной реакции международного сообщества на войну против народа Нагорного Карабаха, развязанную 27 сентября 2020 года, и крайне деструктивное поведение Азербайджана уже после военной агрессии.

Армения самым решительным образом осуждает агрессивные и враждебные действия руководства Азербайджана против международно признанных границ Республики Армения и настоятельно призывает азербайджанскую сторону безотлагательно вывести подразделения своих вооруженных сил с территории Армении. Продолжение азербайджанских провокаций может привести к дальнейшей эскалации ситуации, и азербайджанский режим будет нести полную ответственность за последствия своего самоуверенного пренебрежения международным правом.

Чрезвычайно важно, чтобы международное сообщество направило решительный и недвусмысленный сигнал политическому и военному руководству Азербайджана о недопустимости его безрассудного авантюризма и враждебных действий против Республики Армения.

Более того, абсолютно необходимо, чтобы любая третья страна в своих заявлениях и действиях воздерживалась от подстрекательской риторики и шагов, которые могут быть неверно восприняты или истолкованы азербайджанским режимом как «карт-бланш» для продолжения своего безответственного и дестабилизирующего поведения, тем самым создавая дополнительную опасность для региональной безопасности с непредсказуемыми последствиями для международного мира и стабильности.

Первоочередная задача Армении - урегулировать этот вопрос путем переговоров и используя дипломатические средства. Однако Армения ни в коей мере не потерпит подобных провокационных действий. Республика Армения оставляет за собой право предпринять действия по защите своей территориальной целостности и суверенитета всеми необходимыми средствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций.

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Комментарии здесь излишни. Тем более что наша редакция уже дала исчерпывающий ответ на этот наглый демарш армянских властей. Мы за тридцать лет привыкли ко лжи, цинизму и вероломству армянского экспансионизма. Теперь международное сообщество, в первую очередь Россия, столкнулось с политическим коварством правительства Армении, преследующего захватническую политику в регионе. Со своей стороны еще раз напоминаем и подтверждаем, что Азербайджан всегда последовательно выступал за уважение норм международного права, всегда в своих действиях руководствовался ими и в данной ситуации действует строго в соответствии с Уставом ООН и другими международно-правовыми актами. Азербайджанское правительство действует строго на своей территории, чему есть объективные и неопровержимые доказательства.