Генпрокуратура начала расследование в отношении Leyla Medical Center

В некоторых СМИ распространилась информация о том, что медицинские справки, предоставленные в Leyla Medical Center (бывшая клиника им. Лейлы Шихлинской) и клинике Oksigen по итогам обследования на коронавирус 96 пассажирам, которые хотели вылететь из Гянджинского аэропорта авиарейсом Гянджа-Санкт-Петербург, были фиктивными.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, по указанному факту в прокуратуре города Гянджа проводится расследование.

Общественность будет подробно проинформирована о результатах расследования.