Еще одна онлайн-услуга для бизнеса от Unibank

Unibank продолжает расширять линейку онлайн услуг и продуктов. Благодаря новой услуге «Заказ бизнес-карты онлайн», предприниматели смогут заказать бизнес-карту со своих рабочих мест, не посещая банковское отделение. Готовую карту банк сам доставляет предпринимателю.

Преимущества заказа бизнес-карты онлайн:

- Владелец бизнеса не приходит в банк заказывать карту.

- Заказать карту можно подключившись к интернет-банкингу из любой точки мира.

- Владелец карты не приходит в банк за готовой картой, карта отправляется курьером.

Предприниматели, не являющиеся клиентами Unibank, также могут заказать бизнес-карту онлайн, для этого им необходимо сначала открыть онлайн-счет в Unibank. В этом случае предприниматель автоматически подключается к услугам интернет-банка и мобильного банкинга.

Бизнес-карта Unibank предлагает все преимущества продукта - круглосуточный онлайн-доступ к карточному счету, транзакции, денежные переводы, снятие наличных в любой точке мира.

Unibank предлагает владельцам бизнеса широкий спектр банковских продуктов и услуг. Открытие онлайн-счета, не приходя в банк, активация интернет-банкинга и мобильного банкинга, использование онлайн-овердрафта. Все это позволяет владельцам бизнеса получать услуги онлайн в любое время и в любом месте.

Предприниматели могут обращаться в филиалы «Кара Караев», «Ичеришехер», «Дарнагюль», «Ясамал», 15-й филиал, «Ахмедлы», «Нефтчиляр», «Аджеми» и «Unibank бизнес-центр» или в региональные филиалы в будние дни с 09:00 до 17:00.

За более подробной информацией можно обращаться по телефону (012) 117 и на сайт банка http://www.unibank.az/az/corporate-clients.

Unibank – постоянная поддержка вашего бизнеса!