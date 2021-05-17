Обеспечена занятость более 6 тысяч членов семей шехидов и участников войны

В Азербайджане оказана поддержка в сфере обеспечения занятости более шести тысячам гражданам из числа членов семей шехидов и получивших ранения участников Отечественной войны и их родных, сообщает haqqin.az со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.

Из них 4 666 человек охвачены программой самозанятости.

"В настоящее время проводится работа по обеспечению активами этих лиц по видам выбранной экономической деятельности для создания семейных хозяйств и предприятий. 430 граждан трудоустроены, еще 930 привлечены к оплачиваемым общественным работам", - говорится в сообщении.